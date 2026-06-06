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Песков объяснил длительность СВО необходимостью достичь поставленных целей

Россия стремится обеспечить соблюдение своих интересов. Поэтому, пускай конфликт на Украине «длится долго», Москве важно добиться поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) на ПМЭФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Боевая фаза длится уже пятый год, это много времени, — сказал господин Песков (цитата по ТАСС). — Для России очень важно достигнуть наших интересов, выполнить те задачи, которые ставились в начале военной операции».

В мае Дмитрий Песков говорил, что «багаж наработок позволяет говорить, что близится завершение» СВО. Он пояснял, что военная операция будет остановлена, как только в Киеве «примут необходимое решение — какое, им хорошо известно». На этой неделе он сказал, что «война может быть завершена до конца суток», но для этого властям Украины нужно «дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов».

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