Песков заявил, что «близится завершение» СВО

Специальная военная операция будет остановлена в тот же момент, когда в Киеве примут необходимые решения, о которых прекрасно знают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Он отметил, что наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования, но о конкретике говорить сейчас рано. Так он ответил на вопрос о возможных сроках завершения боевых действий с учетом того, что в выходные Владимир Путин говорил «дело идет к завершению».

«Россия остается открытой для контактов, была проделана определенная работа в трехстороннем формате. Багаж наработок позволяет говорить, что близится завершение. Но в этом контексте о какой-то конкретике говорить, о сроках пока не приходится, — сказал Дмитрий Песков. — Но СВО может остановиться в любой момент, как только Киев и (президент Украины Владимир) Зеленский возьмут на себя ответственность и примут необходимое решение — какое, им хорошо известно».

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин «готов в любой момент встретиться» с президентом Зеленским в Москве «и также в любой другой точке». «Если полностью получится финализировать процесс, — добавил господин Песков. — А для этого нужно проделать большую домашнюю работу».