Затонувшие в реке Дон суда не помешают маршруту «Таганрог — Мариуполь»

Власти Ростовской области считают, что около 20 затонувших в акватории Дона объектов не помешают восстановлению водного маршрута Таганрог — Мариуполь. Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщили в региональном министерстве транспорта.

Среди затонувших объектов находится теплоход «Чичерин». В 2023 году областные власти направили предложения по подъему этих судов в рамках федеральных проектов «Генеральная уборка» и «Экологическое благополучие». Временные рамки для выполнения работ пока не установлены.

В минтрансе региона подчеркнули, что данные объекты не создают угрозу безопасности мореплавания. «Указанные объекты не создают угрозу безопасности мореплавания, в том числе не являются препятствием в организации регулярных перевозок пассажиров водным транспортом», — отметили в ведомстве.

Мария Хоперская