Лавров: в России понимают стремление Белоруссии избежать конфликта с Украиной

Российские власти понимают позицию Белоруссии, которая сотрудничает с Россией, но не участвует в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У нас очень четкая позиция. Мы прекрасно понимаем тот подход, который президент (Белоруссии Александр.— “Ъ”) Лукашенко излагал: Беларусь наш союзник, но Беларусь в войне не участвует»,— сказал господин Лавров журналистам во время визита в Минск (видео опубликовано в Telegram-канале МИД России).

Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что вооруженные силы Белоруссии готовятся к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта на Украине. По его словам, для поддержания боеготовности в стране будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей. Сегодня на встрече с министром Лавровым он повторил свой тезис.

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