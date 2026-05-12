Лукашенко заявил о продолжающейся подготовке белорусской армии к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о продолжении подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта. По его словам, для поддержания боеготовности будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Внезапная масштабная проверка в армии началась 16 января по поручению главы государства. 26 января министр обороны Виктор Хренин сообщил о проведении проверки боевой готовности соединений и воинских частей. 13 марта секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович доложил о завершении мероприятий.

«Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать»,— сказал господин Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным (цитата по БелТА).

Белорусский президент выразил надежду, что работа по устранению недостатков, выявленных во время проверок, не прекратится. Он призвал руководство армии, особенно министра обороны, серьезно подойти к этим вопросам.

Как напомнил господин Хренин, накануне на переговорах с президентом обсуждался проект государственной программы вооружения на 2026-2030 годы. На эти цели, уточнил министр, планируется выделить «серьезные средства». Он также обязался сделать доклады по всем перспективным кадрам в оборонном ведомстве республики.