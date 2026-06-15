Лукашенко рассказал Лаврову, что Белоруссия всегда готовится к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Господин Лукашенко рассказал министру, что Минск «всегда готовится к войне, чтобы ее не было».

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«Вперед иногда выдвигаются оборонные ведомства или ведомства войны, как в США. Но только мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было, а у них там министерство войны, чтобы воевать каждый день, не дай бог, конечно»,— сказал президент Белоруссии (цитата по ТАСС).

Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить с господином Лавровым «весь спектр международной обстановки», чтобы «знать, в каком направлении действовать и разворачивать внешнюю политику» Белоруссии. Также они затронут недавний визит в МИД России послов «евротройки» и вопросы, касающиеся Союзного государства, уточнил Сергей Лавров.

«Я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий, в том числе с подготовкой к "семерке", в связи с инициативой Германии, Франции и Британии,— они там ультиматум (предъявили.— "Ъ") из пяти пунктов, послы приходили, вручили нам свои пожелания»,— добавил глава российского МИДа.

Господин Лукашенко еще в мае говорил, что вооруженные силы Белоруссии готовятся к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта. Для поддержания боеготовности в республике будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей. Белорусский президент опасался, что продолжение военных действий на Украине может привести к глобальной войне. По его мнению, завершение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке зависит «от желания буквально нескольких человек».