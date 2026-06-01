«Мы не собираемся наступать, мы будем защищаться»

Украинский представитель в СБ ООН пригрозил «разрушительными последствиями» Белоруссии в случае агрессии против Украины. В Киеве не исключают и «превентивный» удар по территории соседнего государства. Одновременно в украинских и западных СМИ регулярно проходит информация о якобы готовящемся нападении на Украину со стороны Белоруссии. О том, как на это реагируют в Минске, корреспонденту “Ъ” Андрею Смирнову рассказал доктор военных наук, бывший замначальника генштаба ВС Белоруссии, а ныне депутат белорусского парламента Николай Бузин.

Депутат белорусского парламента Николай Бузин

— С чем, на ваш взгляд, связан поток угроз в адрес Белоруссии со стороны Украины?

— У Киева нет оснований для обвинений Белоруссии в агрессивных намерениях. Нет концентрации достаточных для наступления войск на границе с Украиной. Наша страна предпринимает исключительно оборонительные усилия, основания для которых имеются. Угрозы, прозвучавшие в СБ ООН,— лишь один из целого ряда конфронтационных шагов руководства Украины. Киев ищет любые способы, чтобы подогреть к себе интерес со стороны Запада и получить от Европы больше ресурсов для продолжения военных действий.

— При каких условиях Белоруссия может быть втянута в вооруженный конфликт на Украине?

— Наш президент 21–22 мая во время совместной с Россией тренировки ядерных сил дал четкий ответ на предыдущие заявления Киева. Он подчеркнул, что мы не имеем никаких претензий к Украине, не думаем никоим образом включаться в эскалацию текущего конфликта.

Единственный фактор, который может стать причиной нашего вхождения в этот конфликт,— это попытка нападения на нашу территорию, акт агрессии со стороны самой Украины.

Также было сказано, что в случае такой агрессии будут использованы все имеющиеся в наличии силы.

— Появление в воздушном пространстве Белоруссии уже более сотни БПЛА с территории Украины не рассматривается Минском в качестве агрессии?

— Почти каждую неделю со стороны Украины к нам залетают дроны. Кое-что сбивается нашими ПВО, остальные падают сами, поскольку «мозги» у них сгорели из-за воздействия средств РЭБ. У нас были определенные договоренности с Украиной, как действовать в этих условиях, и мы их придерживались, не устраивая скандала. Однако недавнее заявление руководителя сил беспилотных систем Украины (Роберта Бровди, заочно приговоренного в России к пожизненному заключению за терроризм.— “Ъ”) о том, что они имеют определенное число (500.— “Ъ”) целей для поражения на нашей территории, заставляют нас усиливать ПВО и дополнительно прикрывать южное направление, что мы успешно и делаем.

— Какого типа БПЛА залетают в Белоруссию?

— Есть и разведывательные, и ударные, которые были повреждены различными способами, в том числе силами РЭБ, в рамках боевых действий на Украине.

— Их залет на территорию Белоруссии — это случайность, побочный эффект военных действий в соседней стране?

— Да, есть фактор случайности. Не только украинские БПЛА к нам залетают. Мы к этому относимся сдержанно. Военные действия у нас под боком идут.

— Белоруссия готовится к современной дроновой войне?

— У нас есть собственные разработки дронов. Налажено производство, в том числе дронов-перехватчиков. Есть системы РЭБ, предназначенные для прикрытия отдельных объектов и целых направлений. Все эти средства концентрируются в том числе и на южном направлении.

— Белоруссия оказалась в эпицентре геополитической напряженности. Как Минск реагирует на это?

— Мы уже давно находимся, по сути, в кольце врагов. На западном и северном направлении вблизи наших границ постоянно развертываются все новые войска НАТО. Мы это плотно отслеживаем.

Не зря мы на своей территории разместили ядерное оружие. Не зря мы сюда передислоцировали «Орешник», согласовав этот вопрос с Российской Федерацией.

Не зря мы увеличиваем количество новых средств поражения.

— В Прибалтике риторика в адрес Белоруссии похожа на украинскую. Оттуда тоже раздаются обвинения в том, что с белорусской территории якобы готовится вторжение в Литву с целью пробить сухопутный коридор в Калининградскую область РФ. На чем эти обвинения основываются?

— В том же интервью нашего президента во время учений ядерных сил было четко сказано, что мы не имеем ни к кому территориальных претензий. Мы не будем воевать ни с украинцами, ни с поляками, ни с немцами, ни с нашими балтийскими соседями. Мы собираемся находить со всеми общий язык. При условии, что они не будут иметь к нам претензий. У нас сформированы сильные группировки на всех угрожаемых направлениях, и есть планы на случай военных действий. Что касается Прибалтики, то они на протяжении последних десятилетий постоянно говорят об угрозе со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Но за все эти годы мы ни разу не нарушили их территориальную целостность и не дали повода для начала военных действий.

— Тем не менее НАТО активно наращивает группировки на границе с Белоруссией. Только что появилась информация о развертывании германо-нидерландского корпуса численностью 40–60 тыс. человек, который в случае обострения обстановки должен быть оперативно переброшен в Прибалтику…

— Пока эта структура создана только на уровне штабов. НАТО наращивает систему управления войсками у наших границ. Также наращиваются системы складирования, обеспечения коммуникаций и прочей военной инфраструктуры. Аэродромы, например, они уже давно подготовили. В ответ мы четко предупреждаем: в случае нападения на страну мы будем использовать для обороны все имеющиеся средства для ответных ударов по натовской военной инфраструктуре. Мы не собираемся наступать, мы будем защищаться.