Дорожная компания в Аксайском районе погасила долги перед работниками на 66 млн рублей

Дорожно-строительная компания в Аксайском районе выплатила задолженность по заработной плате 648 сотрудникам на общую сумму свыше 66 млн руб. после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что у организации образовались долги по заработной плате перед 648 работниками на общую сумму свыше 66 млн руб.

Для защиты трудовых прав граждан прокуратура приняла комплекс мер реагирования. После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками была полностью погашена.

Мария Хоперская