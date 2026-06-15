В Ростовской области средняя цена кроссоверов составила 3,4 млн рублей

В Ростовской области средняя стоимость новых кроссоверов и внедорожников достигла 3,4 млн руб. по итогам весны 2026 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Наибольший рост спроса на новые кроссоверы и внедорожники показали бренды Belgee (56,6%), LADA (8%) и Jetour (2,4%). Среди отдельных моделей лидером по увеличению популярности стала LADA Niva Travel с показателем 26,4%. Эксперты отмечают продолжающийся рост интереса к технологичным китайским брендам EXEED, Geely, Changan, а также к моделям локальной сборки: Belgee, Solaris и LADA.

Лидером по популярности среди марок стал HAVAL. В пятерку самых востребованных брендов также вошли LADA, TENET, JAECOO и Geely. Тройку наиболее популярных моделей возглавил HAVAL Jolion со средней стоимостью 2,6 млн руб. На втором месте расположилась LADA Niva Travel (1,5 млн руб.), третье место заняла LADA Niva Legend (1,2 млн руб.).

В топ-10 популярных SUV также попали TENET T7 (2,9 млн руб.), JAECOO J6 (2,5 млн руб.), Jetour Dashing (2,9 млн руб.), HAVAL M6 (2,2 млн руб.), TENET T4 (2,3 млн руб.), OMODA C5 (2,6 млн руб.) и Geely Monjaro (4,9 млн руб.).

Однако некоторые модели продемонстрировали снижение средней стоимости. Наибольшее удешевление показали OMODA C5 (-8,5% до 2,6 млн руб.), JAECOO J7 (-5,5% до 3,2 млн руб.) и Jetour Dashing (-4,7% до 2,9 млн руб.).

Константин Соловьев