Макрон сообщил о желании Франции контролировать ядерные объекты Ирана

Франция должна участвовать в наблюдении за иранскими радиоактивными объектами в рамках договоренностей США и Ирана. Об этом в эфире французского телеканала TF1 заявил президент Эмманюэль Макрон.

«Мы будем вносить свой вклад при содействии наших экспертов... Это соглашение, если оно будет хорошим, предусматривает снятие санкций с Ирана»,— заявил господин Макрон (трансляция велась на сайте телеканала). Он подчеркнул, что у Франции уже есть опыт работы с ядерными объектами.

Президент положительно оценил соглашение Ирана и США. По его словам, страны G7 на саммите обсудят, как реализовать все его положения. Говоря о пунктах, касающихся ядерного оружия, Эмманюэль Макрон заявил, что обогащенный уран стоит разместить не в США, а на территории третьей страны. «В этом случае важно обеспечить надзор со стороны МАГАТЭ», — добавил он.

Вечером 14 июня президент США объявил о согласовании параметров сделки с Ираном. Сегодня агентство Mehr опубликовало финальный текст меморандума, который, однако, не отличался от предварительного документа, который агентство выложило 12 июня. При этом Fars утверждало, что США в последний момент согласились внести правки в документ — после ударов Израиля по Ливану.