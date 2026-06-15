Сельхозвыставку в Ростовской области посетили около 5 тысяч человек

Состоявшаяся в Зерноградском районе Ростовской области 10-я выставка-демонстрация «День донского поля» объединила более 150 ведущих компаний отрасли, продукцию которых смогли оценить порядка 5 тыс. посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «ДонЭкспоцентр».

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Представители компании уточнили, что юбилейная сельскохозяйственная выставка заняла 23 га. Формат мероприятия – «высокотехнологичный палаточный городок со стендами и специализированной зоной для демонстрационных показов агротехники».

Губернатор Дона Юрий Слюсарь ознакомился с экспозицией, обратил внимание на передовые результаты селекционной работы и провел расширенное областное предуборочное совещание. В нем также участвовали замгубернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко, председатель комитета по аграрной политике Законодательного Собрания Ростовской области Вячеслав Василенко, главы администраций районов и муниципалитетов Дона. На совещании глава региона отметил, что в новом сезоне общая посевная площадь составила 4,9 млн га. Несмотря на капризы погоды – весенние заморозки и локальную засуху – аграрии области сохраняют высокий темп работы. Правительство Дона выделило на поддержку отрасли 8 млрд руб., из которых более 1,3 млрд руб. уже доведено до аграриев.

Совещание стало главным мероприятием деловой программы выставки, в которой были также круглые столы и научно-практические конференции, по четырем направлениям: растениеводство, сельхозтехника, экономика и инфраструктура, животноводство. «Аграрии, ученые, производители, представители власти и эксперты не только обсуждали тематику и проблематику донского АПК. Итогом встреч стало заключение стратегических партнерских соглашений, которые на ближайший год определят вектор развития агропромышленного комплекса региона», – резюмировали в ГК «ДонЭкспоцентр».

Владимир Андреев