Бастрыкин затребовал доклад по делу о правах многодетных семей в Волгодонске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал актуальный доклад по уголовному делу о нарушении прав многодетных семей в Волгодонске. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Более шести лет назад гражданам льготной категории предоставили земельные участки для индивидуального жилищного строительства без необходимой инфраструктуры. При этом участки не были снабжены необходимыми коммуникациями: отсутствовали газ, электричество и водоснабжение. Подъездных дорог также не было. Семьям предложили за собственный счет подключить жилые дома к инженерным сетям, что для них финансово затруднительно. В 2021 году суд обязал компетентные органы обеспечить земельные участки коммуникациями, однако до настоящего времени решение не исполнено. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В Следственном управлении СК России по Ростовской области расследуется уголовное дело, по которому Бастрыкин ранее поручал представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Хоперская