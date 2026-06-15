Администрация Ростова определила требования к защитным укрытиям

Администрация Ростова утвердила официальный порядок переоборудования подземных помещений города в защитные укрытия. Постановление опубликовано на сайте местных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для нужд гражданской обороны планируют приспособить подвалы, цокольные этажи и подземные парковки. Согласно требованиям, высота потолков в укрытии должна составлять не менее 1,7 метра, а на каждого человека необходимо выделить минимум 0,6 квадратного метра площади и не менее 1,2 кубического метра общего объема.

Утвержденные правила предусматривают обязательное наличие в каждом помещении как минимум двух эвакуационных выходов. Внутри необходимо оборудовать места для сидения и лежания, организовать санитарные посты и туалеты либо специальные зоны для выносных баков. Обеспечивать себя едой и питьевой водой жителям Ростова придется самостоятельно.

По расчетам властей, находиться в сооружениях можно будет до 12 часов. Все работы по подготовке и переоборудованию площадок пройдут за счет средств городского бюджета.

Мария Хоперская