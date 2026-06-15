Евтушенков: «Система» не ищет партнера для Ozon в банковской среде

АФК (MOEX: AFKS) «Система» не ищет для Ozon (MOEX: OZON) партнера в банковской среде. Об этом сообщил основатель инвестиционной компании Владимир Евтушенков в интервью «Эксперту», комментируя партнерство Wildberries и ВТБ.

«Мы точно не ищем. В этой нише места партнеру нет. Мы изучаем рынок, естественно, но сказать, что мы ищем партнера — это неправильно. На сегодняшний день Ozon — это абсолютно самодостаточная и самостоятельная структура, которая будет и дальше развиваться»,— сказал господин Евтушенков.

26 мая в Wildberries объявили о планах заключить сделку с ВТБ о стратегическом партнерстве: банк получит 5% доли в WB Банке; маркетплейс будет развивать розничный бизнес ВТБ. «Ъ» писал, что структуры «Сбера» ведут переговоры о приобретении 31,8% акций Ozon у АФК «Система». В начале июня глава банка Герман Греф подтвердил факт переговоров, но отметил, что конкретных договоренностей еще нет.

Подробнее о намерении «Сбера» приобрести долю «Системы» — в материале «На все у нас есть свой Ozon».