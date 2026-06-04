Греф прокомментировал информацию о возможной покупке доли в Ozon

Председатель правления «Сбербанка» Герман Греф прокомментировал в интервью РБК ТВ информацию о переговорах с АФК «Система» насчет доли в маркетплейсе Ozon (MOEX: OZON). Как писал «Ъ» 28 мая, структуры «Сбера» ведут переговоры о приобретении 31,8% акций Ozon у АФК «Система».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Накануне основатель и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков подтвердил факт переговоров со «Сбером», но отметил, что пока договоренностей нет. «Ну, если Владимир Петрович (Евтушенков. — "Ъ") так сказал, может быть. Но я бы сказал так, что мы пока не договаривались», — прокомментировал Герман Греф.

На вопрос, планирует ли «Сбер» партнерства, аналогичные ВТБ и Wildberries, господин Греф ответил: «Мы являемся партнерами и с Wildberries, и с Ozon, если вы говорите о партнерстве. Но если вы имеете в виду наши вхождения в капитал площадок, нет, у нас таких планов нет, пока во всяком случае».

26 мая Wildberries объявил о планах заключить сделку с ВТБ о стратегическом партнерстве: банк получит 5% доли в WB Банке; маркетплейс будет развивать розничный бизнес ВТБ. Сделку планируют закрыть до конца лета, при этом глава Wildberries Татьяна Ким ранее опровергла информацию о планах слияния маркетплейса с банком.

Об интересе структур «Сбера» к доле в Ozon агентство Reuters сообщало еще летом 2020 года, однако тогда сделка не состоялась. Источник «Ъ» на инвестиционном рынке поясняет, что доля в Ozon откроет «Сберу» доступ к базе клиентов, которые могут быть интересны в контексте продвижения финансовых услуг. Продажа пакета в Ozon позволит АФК «Система» снизить долговую нагрузку. Чистый корпоративный долг компании оценивается в 368,2 млрд руб. Пакет АФК в Ozon на 28 мая столи на Мосбирже примерно 278,9 млрд руб.

Подробнее о намерении «Сбера» приобрести долю «Системы» — в материале «На все у нас есть свой Ozon».