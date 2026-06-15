В Финляндии российского капитана сухогруза Fitburg обвинили в повреждении кабеля

В Финляндии российскому капитану сухогруза Fitburg и азербайджанскому матросу предъявили обвинения в повреждении коммуникационного кабеля, передает Yle. Грузовое судно подозревают в повреждении двух кабелей в экономической зоне Эстонии.

По данным Yle, капитана судна и моряка обвиняют в вандализме при отягчающих обстоятельствах, а также в создании помех телекоммуникациям при отягчающих обстоятельствах. Им грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет. Посольство РФ уверяло, что вина фигурантов не доказана.

Судно Fitburg было задержано 31 декабря 2025 года. По данным таможни Финляндии, сухогруз следовал из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин. На борту были 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. В январе финская сторона сняла арест с корабля. Судно с восемью гражданами РФ на борту покинуло Финляндию, однако капитан и два его помощника остаются в стране под запретом на выезд.