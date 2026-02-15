Посол РФ в Финляндии: доказательств вины россиян с Fitburg нет

Конкретных подтверждений причастности россиян с судна Fitburg к повреждению подводного кабеля в Финском заливе нет, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

По его словам посла, финские власти продолжают расследование инцидента. «Насколько можно судить по известным обстоятельствам дела, никаких конкретных подтверждений "виновности" россиян в произошедшем не существует»,— отметил дипломат.

Павел Кузнецов также подчеркнул, что место повреждения кабеля находится в международных водах Балтийского моря. «Следовательно, к разбору ситуации должна применяться конвенция ООН по морскому праву, а не нормы финского национального законодательства»,— добавил он.

Судно Fitburg было задержано 31 декабря 2025 года по подозрению в повреждении кабеля. По данным таможни Финляндии, судно следовало из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. 12 января финская сторона сняла арест с корабля. Судно с восемью гражданами РФ на борту покинуло Финляндию, однако капитан и два его помощника остаются в стране под запретом на выезд.