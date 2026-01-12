Капитану Fitburg запретили покинуть Финляндию после снятия ареста с судна

Восемь граждан России из экипажа судна Fitburg покинули Финляндию. Еще трое россиян — капитан и два его помощника — остаются в стране под запретом на выезд, сообщило посольство РФ в Хельсинки. 12 января финские власти сняли арест с сухогруза, который подозревали в незаконной перевозке подсанкционной стали и повреждении кабеля в Финском заливе.

Капитан и его помощники будут жить в гостинице в Хельсинки до окончания следственных действий. «Посольство находится в тесном контакте с ними и членами их семей, оказывает необходимую поддержку»,— сказали «РИА Новости» в посольстве.

Судно было задержано 31 декабря 2025 года. По информации таможни Финляндии, оно следовало из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Спустя неделю финская таможня сообщила, что не стала возбуждать уголовное дело и сняла с Fitburg подозрения в нарушении санкций.