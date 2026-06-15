В Ростовской области заболеваемость эхинококкозом выросла вдвое

Заболеваемость эхинококкозом в Ростовской области выросла почти в два раза — в 2025 году зафиксировано 15 случаев против семи годом ранее. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего заражений выявили в Ростове-на-Дону — восемь случаев. По одному случаю зарегистрировали в Волгодонском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском, Усть-Донецком районах, а также в Батайске и Новошахтинске.

За период с 2021 по 2025 годы в регионе было выявлено 39 случаев эхинококкоза. Почти половина из них — 17 человек — приходится на областной центр.

Эхинококкоз — редкая, но крайне опасная паразитарная инфекция, вызываемая червями-паразитами. Они поселяются во внутренних органах человека, преимущественно в печени и легких, образуя кисты. Без своевременного лечения болезнь может привести к серьезным последствиям, включая инвалидность и смерть.

Мария Хоперская