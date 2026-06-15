Имущество донского пищевого производителя продают на торгах за 57 млн рублей

Имущество обанкротившегося ООО МК «Колос», зарегистрированного в Зимовниковском районе, продают с торгов. Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На продажу выставили производственный комплекс в поселке Зимовники. Имущество разбили на четыре лота общей стоимостью свыше 57 млн руб. Первый лот включал шесть нежилых зданий и пять земельных участков. Общая площадь строений составляет более 3,6 тыс. кв. м, участков — 16 тыс. кв. м. Здания расположены в Центральном переулке и на улице Иванова. Земля предназначена для строительства мельницы, размещения производственной базы, технического обеспечения и производственных целей. Начальная стоимость лота составляла 52,4 млн руб.

В остальные лоты входили погрузчик, электронный дозатор, а также комплекс по производству сбалансированного комбикорма. В состав оборудования входили зернодробилка роторная с пневмозагрузкой, смеситель с шнековой загрузкой добавок, несколько транспортеров и конвейеров, бункеры, пресс-гранулятор, колонна охлаждения, нория, матрицы, пульты управления, весы и дозатор для малых добавок. Начальная цена комплекса составляла более 4 млн руб.

Компания МК «Колос» была признана банкротом в сентябре 2025 года Арбитражным судом Ростовской области. В решении суда указано, что общая задолженность на момент признания составляла более 31,6 млн руб., среди которых штрафы, неустойка и пени оценивались в более 7 млн руб. По данным kartoteka.ru, по итогам 2025 года рост выручки ООО сократился 12,3%.

Согласно результатам проведения аукциона, электронные торги по лоту погрузчика признали несостоявшимися из-за участия только одного претендента. Однако конкурсный управляющий направил участнику предложение о заключении договора купли-продажи. Таким образом, единственным покупателем имущества МК «Колос» стала Патимат Газимагомедова, учредитель ООО «Донские Дары» (Дубовский район). Отмечается, что покупатель является аффилированным лицом по отношению к должнику. При этом заинтересованность по отношению к финансовому управляющему и кредиторам отсутствует.

Константин Соловьев