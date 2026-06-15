Лавров допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер посетят Россию в обозримом будущем, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Конкретные даты он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении»,— рассказал господин Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (цитата по «РИА Новости»).

В прошлый раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев анонсировал встречу с американскими переговорщиками до конца июня. Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о готовности для прекращения боевых действий оказать влияние как на европейских партнеров, так и на Украину.