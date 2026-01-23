Кремль раскрыл имена участников российско-американских переговоров

Помимо Владимира Путина в российско-американских переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев, сообщила пресс-служба Кремля. С американской стороны на встрече присутствуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, предприниматель и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум.

В начале переговоров Владимир Путин на английском поприветствовал участников американской делегации. «Nice to meet you again ("Рад снова вас видеть",— "Ъ")»,— сказал президент России. Кроме того, господин Путин обменялся рукопожатиями со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Джошем Грюнбаумом. Запись опубликовала пресс-служба Кремля.

Стороны должны обсудить последнюю версию мирного плана об урегулировании конфликта на Украине, а также вступление России в «Совет мира». По итогам переговоров Юрий Ушаков проведет телефонный брифинг для журналистов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что 23 января в Абу-Даби пройдут переговоры делегаций России, Украины и США. По информации Financial Times, американская и украинская стороны предложат российским переговорщикам ввести энергетическое перемирие.

