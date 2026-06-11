Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером до конца месяца

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что на этой неделе несколько раз общался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. В июне они планируют трехстороннюю встречу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: зять Трампа Джаред Кушнер, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Джаред Кушнер, 2 декабря 2015 года

Фото: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Reuters Слева направо: зять Трампа Джаред Кушнер, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Джаред Кушнер, 2 декабря 2015 года

Фото: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Reuters

Конкретную дату переговоров глава РФПИ не назвал. «Мы... постоянно поддерживаем связь. Мы неоднократно разговаривали на этой неделе и ожидаем, что в итоге что-то произойдет. Не хотел бы называть конкретные даты, но встреча будет в июне»,— уточнил господин Дмитриев в интервью Berliner Zeitung.

Господа Уиткофф и Кушнер 8 июня созванивались с Владимиром Зеленским. До этого они провели телефонный разговор с главой РФПИ. Визит американских переговорщиков в Москву в ближайшее время анонсировал помощник президента России Юрий Ушаков. В предыдущий раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января.