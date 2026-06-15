Страхование жизни остается невостребованным у жителей Ростовской области

Жители Ростовской области по-прежнему редко пользуются услугами страхования жизни. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, 46,9% опрошенных жителей области сообщили, что никогда не оформляли полисы страхования жизни. Этот показатель оказался самым высоким среди основных видов страховых услуг, представленных в мониторинге.

Для сравнения, никогда не пользовались страхованием от несчастных случаев и болезней 44,5% респондентов, а страхованием имущества — 44,4%. При этом наиболее востребованными страховыми продуктами остаются добровольное автострахование и добровольное медицинское страхование.

Авторы исследования отмечают, что структура спроса на страховом рынке за последний год практически не изменилась. Жители региона по-прежнему чаще приобретают полисы, связанные с текущими жизненными потребностями — эксплуатацией автомобилей или получением медицинских услуг, тогда как долгосрочные страховые продукты пользуются заметно меньшим спросом.

Несмотря на это, потребители в целом положительно оценивают работу страховых организаций. Большинство клиентов удовлетворены качеством обслуживания, доступностью дистанционных сервисов и удобством расположения офисов. Средний уровень положительных оценок деятельности страховых компаний составил около 72%.

По мнению экспертов, низкий интерес к страхованию жизни может быть связан как с ограниченным спросом на долгосрочные финансовые продукты, так и с желанием населения в первую очередь направлять средства на текущие расходы и накопления. На этом фоне страхование жизни остается одним из наименее массовых сегментов страхового рынка региона.

Мониторинг подготовлен Региональным информационно-аналитическим центром в рамках ежегодной оценки состояния конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области. В исследовании приняли участие 2767 жителей региона.

Валерий Климов