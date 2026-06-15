На Дону выросла доля компаний с оборотом до 800 млн рублей

Доля компаний с выручкой до 800 млн руб. среди участников опроса предпринимателей Ростовской области за год увеличилась. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно исследованию, в 2025 году предприятия с годовым оборотом от 120 млн до 800 млн руб. составили 8,3% от общего числа респондентов. Годом ранее их доля оценивалась в 6,2%. Таким образом, показатель вырос на 2,1 процентного пункта.

При этом наиболее многочисленной категорией участников мониторинга остаются компании с выручкой до 120 млн руб. На них приходится более 80% всех опрошенных предпринимателей. Авторы исследования связывают такую структуру выборки с преобладанием микропредприятий и малого бизнеса в экономике региона.

Одновременно сократилась доля представителей среднего и крупного бизнеса. Если в 2024 году компании с годовым оборотом свыше 800 млн руб. составляли 8,6% участников опроса, то в 2025 году — 6,8%.

Рост числа предприятий с оборотом до 800 млн руб. происходит на фоне высокой предпринимательской активности в регионе. Ранее мониторинг зафиксировал увеличение доли молодых компаний, работающих на рынке менее трех лет, а также рост числа предприятий, ориентированных на рынок Ростовской области в целом.

Эксперты отмечают, что увеличение доли компаний с выручкой до 800 млн руб. может свидетельствовать о постепенном расширении бизнеса, который выходит за рамки микропредприятий, но еще не достиг масштабов крупных региональных игроков. Именно такие предприятия нередко становятся основой для дальнейшего роста занятости и инвестиционной активности.

Мониторинг проводился среди 1 тыс. представителей предпринимательского сообщества из 53 муниципальных образований Ростовской области.

Валерий Климов