Власти ФРГ допустили удары НАТО по Петербургу в случае конфликта

Командующий ВВС ФРГ Хольгер Нойманн заявил, что в случае вооруженного конфликта Североатлантический альянс может ударить по ряду российских регионов, включая окрестности Петербурга, Калининградскую область, Кольский полуостров и черноморскую акваторию. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

Генерал подчеркнул, что Берлин готов вступить в бой «хоть сегодня ночью». По его словам, для блока не существует «безопасных зон» — нападение на любого из членов считается атакой на весь альянс.

В Москве такие заявления уже назвали безосновательными. Владимир Путин в начале июня нелестно отозвался о подобных выдумках, назвав их глупыми. В ответ на риторику НАТО Россия ранее выражала готовность законодательно закрепить отказ от нападения на страны альянса.

Карина Дроздецкая