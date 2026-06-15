Приют для животных в Горячем Ключе не имел контрактов на отлов собак и кошек

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения Краснодарского краевого суда, понудившего благотворительный фонд «Ключ добра» в Горячем Ключе устранить нарушения требований природоохранного, ветеринарного и земельного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе кассационной инстанции, гражданский иск к благотворительному фонду подала прокуратура Горячего Ключа. Жалобы в надзорный орган поступили от собственников садовых участков СНТ «Мебельщик», где на нескольких землях содержались 189 бездомных собак и 140 кошек. Проверка выявила нецелевое использование земель и нарушения в содержании и лечении животных, а также ненадлежащую утилизацию биологических отходов.

«Фонд не имел муниципальных контрактов на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных. Обслуживающий персонал, в основном привлекаемый по договорам об оказании услуг из сторонних организаций, не проходил обязательное медицинское обследование и специальную подготовку, а лицо, оказывавшее ветеринарную помощь на территории приюта, не имело ветеринарного образования»,— сообщили в кассационном суде.

Также было отмечено, что директор фонда ранее привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 10.8 («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных») и ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил»).

По данным системы Rusprofile, благотворительный фонд «Ключ добра» зарегистрирован в 2019 году в станице Саратовской Краснодарского края. Основной вид деятельности компании — предоставление прочих финансовых услуг, за исключением страхования и пенсионного обеспечения. С момента основания организацией руководит директор Алена Николаева. В 2023 году организация показала нулевую выручку и чистую прибыль в 449 тыс. руб. (минус 23% по сравнению с 2024 годом). В судах общей юрисдикции компания участвовала в двух делах в роли ответчика, одно из которых связано с исками о возмещении ущерба. Открыто одно исполнительное производство с нулевой суммой взыскания, что может указывать на административный характер спора. Данные о налоговой задолженности отсутствуют, как и сведения о проведенных проверках.

Как утверждают в Четвертом кассационном суде, ранее Горячеключевской районный суд, ссылаясь на якобы неподтвержденные факты наличия в приюте биологических отходов, отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Краснодарский краевой суд, напротив, признал незаконным факт содержания приюта на садоводческих землях, а также, учитывая, что выявленные нарушения в содержании приюта создают опасность причинения вреда окружающей среде, в том числе животным, и угрожают санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, обязал фонд привести используемые под приют земельные участки в соответствие с законодательством.

Михеенко Дмитрий