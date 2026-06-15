Историку-иноагенту Тамаре Эйдельман запросили восемь лет колонии

Прокурор попросил суд заочно назначить историку Тамаре Эйдельман (признана в РФ иноагентом) восемь лет лишения свободы по делу о распространении фейков об армии и о реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС. Историк покинула Россию в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Историк Тамара Эйдельман (объявлена в России иностранным агентом)

Фото: @tamaraeidelman Историк Тамара Эйдельман (объявлена в России иностранным агентом)

Фото: @tamaraeidelman

Обвинение также просит запретить историку администрировать сайты в течение пяти лет. Сторона защиты не согласилась с обвинением и просила вернуть дело в прокуратуру из-за неправильно составленного обвинительного заключения.

По версии правоохранительных органов, в мае 2024 года Тамара Эйдельман (иноагент) опубликовала видеозапись авторской программы, которая содержала «негативную информацию о действиях СССР во время Второй мировой войны», ветеранах и связанных с защитой страны памятных датах. В июле того же года, как утверждает сторона обвинения, историк распространяла «заведомо ложную информацию о действиях» российской армии.

В сентябре 2022 года Минюст внес Тамару Эйдельман в реестр иноагентов. Дела о реабилитации нацизма против нее возбудили в 2024 и 2025 годах. В мае 2025-го историк также стала фигурантом дела о фейках. В ноябре ее заочно арестовали и объявили в международный розыск.