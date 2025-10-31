Историка-иноагента Эйдельман заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма

Суд в Москве заочно арестовал историка Тамару Эйдельман (признана в России иноагентом). Ей предъявили обвинения в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Историк Тамара Эйдельман (объявлена иноагентом)

Фото: @eidelman (объявлена иноагентом) Историк Тамара Эйдельман (объявлена иноагентом)

Фото: @eidelman (объявлена иноагентом)

Дела возбудили из-за видеоролика и поста, которые историк опубликовала в интернете. Как установило следствие, в мае 2024 года фигурантка выложила видео, «содержащее высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны». Через два месяца она опубликовала пост с «заведомо ложной информацией» о действиях российских военнослужащих.

Дела о реабилитации нацизма против Тамары Эйдельман (иноагент) возбудили в июне 2024 и январе 2025 года. Фигурантом дела о фейках историк стала в мае этого года. Обвиняемая с 2022 года живет не в России, в том же году ее включили в реестр иноагентов за финансирование из США и Украины.

Никита Черненко