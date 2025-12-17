Лукашенко: продолжение конфликта на Украине может привести к глобальной войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что продолжение войны на Украине может привести к мировому военному конфликту. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Поэтому (конфликт. — “Ъ”) надо потушить, пока возможно. Сейчас, как никогда, есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу»,— сказал белорусский президент (цитата по «БелТА»).

Господин Лукашенко назвал конфликт на Украине важнейшим внешнеполитическим вопросом для США, по значимости превосходящим другие мировые конфликты. При этом он предположил, что продолжение военных действий не скажется позитивно на Украине. По его мнению, такого же мнения придерживается президент США Дональд Трамп. «С моей точки зрения… если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать»,— добавил он.

О развитии переговорного процесса — в материале «Ъ» «Берлинские уговоры».