Лукашенко допустил окончание конфликта на Украине до конца года
Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке можно завершить до конца 2026 года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сейчас «как никогда раньше» есть для возможность для их урегулирования, добавил глава государства.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить»,— сказал господин Лукашенко в интервью «Аль-Арабия» (цитата по БЕЛТА).
По мнению Александра Лукашенко, завершение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке зависит «от желания буквально нескольких человек». «Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить»,— добавил белорусский президент.