Лукашенко допустил окончание конфликта на Украине до конца года

Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке можно завершить до конца 2026 года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сейчас «как никогда раньше» есть для возможность для их урегулирования, добавил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить»,— сказал господин Лукашенко в интервью «Аль-Арабия» (цитата по БЕЛТА).

По мнению Александра Лукашенко, завершение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке зависит «от желания буквально нескольких человек». «Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить»,— добавил белорусский президент.