Социальные услуги вошли в число самых активных отраслей донского бизнеса

Предприятия сферы социальных услуг вошли в число наиболее активных участников мониторинга предпринимательского сообщества Ростовской области. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Согласно исследованию, представители сферы социальных услуг заняли второе место по числу участников опроса среди всех отраслей экономики. Их доля составила 16,5% от общего числа респондентов. Больше участников оказалось только среди компаний, работающих в сфере торговли.

Авторы мониторинга отмечают, что высокая представленность социальных услуг свидетельствует о значительной роли этого сектора в структуре малого и среднего предпринимательства региона. В категорию входят организации, работающие в сферах образования, ухода за детьми и пожилыми людьми, бытового обслуживания, социальной поддержки населения и других направлений.

В первую пятерку наиболее представленных отраслей также вошли сельское хозяйство, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Вместе эти сектора сформировали основу выборки исследования, охватившей предпринимателей практически из всех муниципалитетов Ростовской области.

Эксперты отмечают, что рост активности представителей социальной сферы может быть связан как с развитием частных услуг для населения, так и с расширением участия бизнеса в реализации социальных проектов и оказании услуг, которые ранее традиционно ассоциировались с государственным сектором.

Мониторинг проводился среди 1 тыс. представителей предпринимательского сообщества из 53 муниципальных образований Ростовской области. Большинство участников исследования представляли микропредприятия и малый бизнес.

Валерий Климов