В Ростовской области средняя зарплата в медиасфере выросла на 14%

В Ростовской области за январь-май 2026 года медианная заработная плата в сфере «Искусство, развлечения, массмедиа» составила 69,5 тыс. руб. Это на 14% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу аналитического центра hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации экспертов, за первые пять месяцев в регионе появилось свыше 470 новых вакансий. Рынок труда стал менее оживленным в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

13% от общего числа вакансий приходится на копирайтеров, редакторов и корректоров. Медианная зарплата в этой сфере увеличилась на 11%, достигнув 53,8 тыс. руб. Журналисты и корреспонденты составляют лишь 2% от общего числа вакансий, при этом их медианная зарплата выросла на 10% и составила 55 тыс. руб.

Наталья Белоштейн