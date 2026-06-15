Израиль отказался выполнять пункты сделки США и Ирана

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана ни к чему не обязывает Израиль. По его словам, Тель-Авив не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение группировки «Хезболла» и присутствие ЦАХАЛ на тех территориях, которые он уже контролирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ohad Zwigenberg, AP Фото: Ohad Zwigenberg, AP

«Израиль не подчиняется США, мы — независимое и суверенное государство!» — заявил израильский министр.

Он подчеркнул, что ключевая обязанность Израиля — обеспечить безопасность граждан страны. «Каждый раз, когда мы уступали международному давлению в ущерб безопасности Израиля, мы платили кровавую цену с процентами», — добавил господин Бен-Гвир.

«Мы любим США и бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом Государство Израиль — не банановая республика», — подчеркнул министр. Он отметил, что Израиль не может не отвечать на обстрелы своей территории или вернуться к ситуации, когда «тысячи террористов сидят у заборов северных поселений». «Моя позиция ясна: мы не партнеры в этом соглашении, которое не заботится о нашей безопасности, и оно не обязывает нас ни в каком виде», — заключил министр.

14 июня Израиль ударил по Бейруту. Иранское агентство Fars писало, что президент США Дональд Трамп убедил Тегеран воздержаться от ответной атаки и вернуться к переговорам. Агентство утверждало, что господин Трамп обещал сохранить территориальную целостность Ливана и уход Израиля с ливанской границы. Сегодня президент США объявил о заключении сделки с Ираном, снятии блокады и разблокировке Ормузского пролива. Согласно данным Mehr, в одном из пунктов меморандума подчеркивается необходимость прекратить боевые действия на территории Ливана.