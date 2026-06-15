67,4% жителей Ростовской области хотя бы раз оформляли банковский кредит

Более двух третей жителей Ростовской области имеют опыт пользования банковскими кредитами. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно исследованию, банковский кредит остается самым востребованным финансовым продуктом среди населения региона. О том, что пользовались кредитами хотя бы раз в жизни, сообщили 67,4% участников опроса. Из них 35,9% имеют действующий кредит в настоящее время, а 31,5% пользовались заемными средствами ранее.

По уровню востребованности кредиты заметно опережают другие финансовые продукты. Второе место занимают банковские вклады. На момент проведения исследования депозитами пользовались 35% респондентов, еще 21,7% имели такой опыт в прошлом. Таким образом, более половины жителей региона хотя бы однажды размещали средства на банковских счетах и вкладах.

Авторы мониторинга отмечают, что население Ростовской области по-прежнему ориентируется преимущественно на традиционные банковские услуги. Инвестиционные инструменты остаются значительно менее популярными. По большинству таких продуктов доля респондентов, никогда ими не пользовавшихся, превышает 85%.

Исследование также показало, что кредиты и вклады остаются фактически единственными массовыми финансовыми продуктами на региональном рынке. Остальные инструменты, включая инвестиционное страхование жизни и паевые инвестиционные фонды, пока не получили широкого распространения среди населения. По отдельным продуктам доля жителей, никогда не пользовавшихся ими, достигает 92,5%.

Мониторинг подготовлен Региональным информационно-аналитическим центром. В опросе приняли участие 2767 жителей Ростовской области.

Валерий Климов