В аэропорту Сочи после снятия ограничений задерживаются 123 рейса

Международный аэропорт Сочи продолжает работу по фактическому расписанию после временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, на данный момент задерживаются вылет и прилет 123 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На вылет задержаны 66 рейсов. В их числе — рейсы в Жуковский, Пермь, Сургут, Омск, Кемерово, Новокузнецк, Магнитогорск, Новый Уренгой, Ереван, Салехард, Челябинск, Архангельск, Нижний Новгород, Сыктывкар, Саратов, Стамбул, Нижнекамск, Нижневартовск и Томск. По два рейса задерживаются в Тель-Авив, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Анталью, Самару и Чебоксары. По три рейса выбились из графика на направлениях Екатеринбург и Казань. В Москву задержаны пять рейсов, в Тюмень — семь, в Санкт-Петербург — восемь.

На прилет задерживаются еще 57 рейсов. В числе направлений — Жуковский, Стамбул, Тель-Авив, Тюмень, Магнитогорск, Кемерово, Новокузнецк, Анталья, Красноярск, Саратов, Ереван, Абакан, Архангельск, Салехард, Чебоксары, Сыктывкар и Нижнекамск. По два рейса задерживаются из Челябинска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Омска, Перми и Сургута. Из Екатеринбурга, Новосибирска и Уфы ожидаются с опозданием по три рейса, из Самары и Казани — по четыре, из Москвы — шесть.

Как сообщили в аэропорту, пять воздушных судов уже вернулись с запасных аэродромов. Еще 15 самолетов по решению авиакомпаний продолжают оставаться на альтернативных площадках.

С начала суток аэропорт обслужил 18 рейсов на прилет и 2,9 тыс. пассажиров, а также 19 рейсов на вылет, которыми воспользовались около 3 тыс. человек. Воздушная гавань продолжает обслуживать рейсы в порядке очередности совместно с авиаперевозчиками.

До конца суток аэропорт Сочи готов принять 126 рейсов и отправить 141 рейс. Вместе с тем пассажиров предупредили о возможных корректировках расписания. В зависимости от производственной обстановки авиакомпании могут принимать решения о переносе времени вылета, объединении рейсов или их отмене.

Мария Удовик