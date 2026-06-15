Трамп заявил, что никогда не думал о смене власти в Иране

Президент США Дональд Трамп утверждает, что никогда не стремился к смене власти в Иране. Заявление прозвучало в интервью The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Что касается смены режима, меня это никогда не волновало», — заявил Дональд Трамп. Комментируя достижение соглашения по сделке, он отметил, что «сейчас уже третья (переговорная) группа, с которой нам приходится иметь дело, и это самая рациональная группа из всех».

The New York Times писала, что США и Израиль в начале операции против Ирана планировали привести к власти в стране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. Источники газеты отмечали, что США рассчитывали установить в Иране более сговорчивое руководство, но господин Ахмадинежад отказался участвовать в проекте.

США и Иран объявили о достижении мирных договоренностей в ночь на 15 июня. Церемония подписания меморандума запланирована на 19 июня в Женеве. Сделка предполагает прекращение военных действий, в том числе в Ливане, снятие морской блокады с Ирана и возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. После официального заключения соглашения стороны начнут 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании конфликта.