NYT: США и Израиль хотели привести к власти в Иране экс-президента Ахмадинежада

США и Израиль в начале военной операции в Иране рассчитывали привести к власти в этой стране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По их словам, план «быстро провалился».

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

Идея принадлежала Израилю, и план был согласован с господином Ахмадинежадом, рассказали собеседники NYT. Власти США видели в нем сходство с Делси Родригес, которая стала врио президента Венесуэлы после свержения Николаса Мадуро. В США рассчитывали установить в Иране более сговорчивое руководство, отметили источники газеты.

В первый день военной операции против Ирана армия Израиля ударила по дому бывшего президента, где он находился под домашним арестом. Целью удара были охранявшие дом члены Корпуса стражей исламской революции, однако при атаке чуть не погиб и сам Махмуд Ахмадинежад. После этого политик «разочаровался в плане по смене режима», сообщили NYT американские чиновники и соратник бывшего президента. С тех пор господин Ахмадинежад не появлялся на публике. Его нынешнее местонахождение и состояние неизвестны.

Махмуд Ахмадинежад был президентом Ирана с 2005 по 2013 год. В 2017, 2021 и 2024 годах он подавал документы для участия в выборах главы государства, но Наблюдательный совет не допускал его кандидатуру. Власти Ирана обвиняли людей из окружения бывшего президента в тесных связях с Западом и в шпионаже в пользу Израиля.

28 февраля при ударах Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп заявлял, что перед назначением нового лидера власти Ирана должны согласовать кандидатуру с американской стороной. В марте должность занял Моджтаба Хаменеи.