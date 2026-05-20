NYT: США и Израиль хотели привести к власти в Иране экс-президента Ахмадинежада

США и Израиль в начале военной операции в Иране рассчитывали привести к власти в этой стране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По их словам, план «быстро провалился».

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Идея принадлежала Израилю, и план был согласован с господином Ахмадинежадом, рассказали собеседники NYT. Власти США видели в нем сходство с Делси Родригес, которая стала врио президента Венесуэлы после свержения Николаса Мадуро. В США рассчитывали установить в Иране более сговорчивое руководство, отметили источники газеты.

В первый день военной операции против Ирана армия Израиля ударила по дому бывшего президента, где он находился под домашним арестом. Целью удара были охранявшие дом члены Корпуса стражей исламской революции, однако при атаке чуть не погиб и сам Махмуд Ахмадинежад. После этого политик «разочаровался в плане по смене режима», сообщили NYT американские чиновники и соратник бывшего президента. С тех пор господин Ахмадинежад не появлялся на публике. Его нынешнее местонахождение и состояние неизвестны.

Махмуд Ахмадинежад был президентом Ирана с 2005 по 2013 год. В 2017, 2021 и 2024 годах он подавал документы для участия в выборах главы государства, но Наблюдательный совет не допускал его кандидатуру. Власти Ирана обвиняли людей из окружения бывшего президента в тесных связях с Западом и в шпионаже в пользу Израиля.

28 февраля при ударах Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп заявлял, что перед назначением нового лидера власти Ирана должны согласовать кандидатуру с американской стороной. В марте должность занял Моджтаба Хаменеи.

Фотогалерея

Высокопоставленные иранцы, погибшие в конфликте с США и Израилем

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит 28 февраля

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба ВС Ирана, убит 28 февраля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур погиб в результате авиаудара 28 февраля

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Бригадный генерал, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Ирана Мохсен Дарребаги убит 28 февраля

Фото: Amir Hashem Dehghani / Wikipedia

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб 28 февраля

Фото: Florence Lo / Reuters

Секретарь Совета обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани погиб 28 февраля при авиаударе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Член высшего командования министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб 1 марта

Фото: fbi

Глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад погиб 2 марта при ударе Израиля по Бейруту (Ливан)

Фото: Hussein Malla / AP

18 марта Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. С ним погибли сын, заместитель и охранники

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

18 марта Минобороны Израиля сообщило о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Фото: Vahid Salemi / AP

18 марта Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил смерть командующего ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

