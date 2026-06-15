Кубань заняла восьмое место в рейтинге регионов с лучшим социально-экономическим положением в 2025 году

Краснодарский край занял восьмое место в рейтинге российских регионов по социально-экономическому положению по итогам 2025 года. По результатам исследования Кубань набрала 75 баллов и сохранила место в первой десятке субъектов страны с наиболее высокими показателями развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По сравнению с предыдущим рейтингом регион опустился на одну позицию. По итогам 2024 года Краснодарский край занимал седьмую строчку. Несмотря на изменение места в рейтинге, Кубань осталась в числе лидеров по уровню социально-экономического развития и вошла в десятку субъектов с наиболее высокими интегральными показателями, пишет «РИА Новости».

Лидером рейтинга стала Москва, набравшая 94,5 балла. Второе место занял Санкт-Петербург с результатом 90,2 балла, третье — Республика Татарстан, получившая 86,4 балла. В число регионов с наиболее высоким социально-экономическим положением также вошли Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Эксперты отмечают, что состав первой десятки остается относительно стабильным на протяжении последних лет. Высокие интегральные показатели позволяют этим субъектам удерживать лидирующие позиции среди российских регионов. По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе существенных изменений в верхней части рейтинга не ожидается, а возможные перестановки будут носить ограниченный характер.

Регионы, вошедшие в первую десятку, формируют значительную часть российской экономики. На них приходится более половины суммарного валового регионального продукта страны. Кроме того, в этих субъектах проживает свыше трети населения России.

Рейтинг отражает совокупность социально-экономических показателей субъектов РФ и позволяет оценить их текущее положение по сравнению с другими регионами страны. По итогам 2025 года Краснодарский край сохранил статус одного из ведущих регионов России, оставшись в числе лидеров по основным параметрам социально-экономического развития.

Мария Удовик