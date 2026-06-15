На Дону владельца общепита привлекли к ответственности за антисанитарию

В Ростовской области прокуратура обнаружила нарушения санитарных норм у индивидуального предпринимателя, занимающегося общественным питанием. Выяснилось, что технологические процессы не соответствуют установленным регламентам. Персонал не проходил централизованную стирку спецодежды, а продукты хранились без необходимой маркировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По итогам проверки ИП вынесено представление. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов» и ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Устранение нарушений находится контролирует прокуратура.

Наталья Белоштейн