В Ростовской области продают с торгов здания бывших детсадов
В Каменске-Шахтинском выставлены на аукцион здания двух бывших детских садов. Цена за оба лота составляет 16,2 млн руб. Информация об этом размещена на ГИС «Торги».
Фото: ГИС «Торги»
Стартовая стоимость объекта по ул. Освобождения, 99, составляет 5,2 млн руб. В цену лота входят здание детского сада, построенное в 1954 году, земельный участок размером 2,6 тыс. кв. м и коммунальные сети на территории комплекса. Заявки принимаются до 20 июня 2026 года.
В заявке уточняется, что победитель торгов обязан сохранить целевое назначение имущества как объекта социальной инфраструктуры для детей в течение десяти лет.
Начальная цена комплекса на ул. Декабристов, 7 «А», составляет 11 млн руб. Этот лот состоит из здания 1937 года постройки, коммунальных сетей и земельного участка площадью более 4,4 тыс. кв. м.