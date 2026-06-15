В Ростовской области продают с торгов здания бывших детсадов

В Каменске-Шахтинском выставлены на аукцион здания двух бывших детских садов. Цена за оба лота составляет 16,2 млн руб. Информация об этом размещена на ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС «Торги» Фото: ГИС «Торги»

Стартовая стоимость объекта по ул. Освобождения, 99, составляет 5,2 млн руб. В цену лота входят здание детского сада, построенное в 1954 году, земельный участок размером 2,6 тыс. кв. м и коммунальные сети на территории комплекса. Заявки принимаются до 20 июня 2026 года.

В заявке уточняется, что победитель торгов обязан сохранить целевое назначение имущества как объекта социальной инфраструктуры для детей в течение десяти лет.

Начальная цена комплекса на ул. Декабристов, 7 «А», составляет 11 млн руб. Этот лот состоит из здания 1937 года постройки, коммунальных сетей и земельного участка площадью более 4,4 тыс. кв. м.

Наталья Белоштейн