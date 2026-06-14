Оборот розничной торговли на Ставрополье вырос на 5%

В январе-апреле 2026 года оборот розничной торговли Ставропольского края составил 352,5 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 5,1% больше, чем за январь-апрель 2025 года. Соответствующие данные опубликовал Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В структуре оборота розничной торговли 52,5% заняли непродовольственные товары, остальная доля пришлась на продукты, напитки и табачные изделия.

Непродовольственных товаров продано на 185,1 млрд руб., рост составил 3,1%. Пищевых продуктов, напитков и табачных изделий реализовано на 167,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 7,5% больше, чем в январе-апреле 2025 года.

Оборот розничной торговли на 42% был сформирован крупными организациями и субъектами среднего предпринимательства. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю вне рынка, обеспечили 31,6% оборота. Далее идут малые предприятия (17,1%), продажа товаров на рынках и ярмарках (8,9%) и деятельность самозанятых (0,5%).

Мария Иванова