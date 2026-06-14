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ГК «Ростов-Дон» подписал четырех новых игроков

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» подписал контракты с четырьмя новыми гандболистками, сообщает его пресс-служба.

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

В состав команды вошли линейная Варвара Юрьева, правая крайняя Оксана Бессалая и правая крайняя Анна Кайнарова, игравшие за «Астраханочку». Также к клубу присоединилась Олеся Черненко, выступавшая в последнее время за волгоградский клуб «Динамо-Синара». Контракты со всеми спортсменками подписаны на два года.

Мария Иванова

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