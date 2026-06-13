ЦИК Армении пересчитал голоса на 637 избирательных участках

Центральная избирательная комиссия Армении пересчитала голоса на 637 избирательных участках. Об этом сообщила пресс-служба комиссии в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

По итогам пересчета у правящей партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна результат увеличился на 1148 голосов и составил 727 820. У альянса «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна прибавилось 508 (всего — 340 088). Оппозиционный блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» по результатам перепроверки получил 217 голосов (всего — 145 113).

Кроме того, на 147 голосов вырос результат партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна (всего — 58 378 голосов). Позволило ли это партии пройти в парламент, в сообщении ЦИК не уточняется.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, в них принимали участие 16 партий и два блока. После обработки 100% бюллетеней правящая партия «Гражданский договор» набрала 49,825% голосов, блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 23,281%, а блок Роберта Кочаряна «Армения» — 9,934%. Ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования на двух избирательных участках.