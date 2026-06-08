ЦИК России раскритиковал выборы в Армении

На парламентских выборах в Армении подготовка членов избирательных комиссий была недостаточной. Об этом на пресс-конференции заявила представитель ЦИК РФ Людмила Маркина.

«Мы все-таки увидели недостаточную подготовку членов избирательных комиссий, из-за чего процесс голосования затягивался... Исходя из высокой активности, которую мы с вами наблюдали на избирательных участках, затруднялась организация процесса голосования», — сказала госпожа Маркина (цитата по ТАСС).

Также она заявила, что «члены участковых избирательных комиссий путались при подсчете голосов, при составлении протоколов».

По данным ЦИК Армении после обработки 100% бюллетеней, правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,825% голосов. Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна получил 23,281%, блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,934%. Партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна с 3,996% не проходит в парламент. Явка составила 58,97%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что Москва фиксирует все сообщения, в том числе о многочисленных нарушениях на армянских выборах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «попрании демократических процедур проведения свободных выборов».