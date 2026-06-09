Песков объяснил решение Кремля не торопиться с поздравлениями Пашиняну

Президент России Владимир Путин поздравит премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах после «официальных заключений». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, на выборах в республике было «много непонятных моментов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах. Поэтому мы предпочитаем дождаться официальных заключений»,— сказал господин Песков на брифинге.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. После обработки 100% бюллетеней партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,825% голосов, «Сильная Армения» получила 23,281%, блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,934%. Окончательные результаты ЦИК Армении пообещал представить 14 июня. «Армения» и «Сильная Армения» заявили о нарушениях во время выборов и давлении на оппозицию.

Подробности — в материале «Ъ» «Большинство, но не конституционное».