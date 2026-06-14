В Ростовской области цены на услуги с начала года выросли на 5%

В мае 2026 года цены на платные услуги в Ростовской области выросли на 5% по сравнению с показателем декабря 2025 года. Такие данные опубликовал Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заметнее всего подорожали услуги почтовой связи (+26,4), санаторно-оздоровительные услуги (+25%) и услуги страхования (+15%). Проезд в пассажирском транспорте подорожал на 13%. Услуги дошкольного воспитания стали дороже на 7,1%, цены на бытовые услуги выросли на 6,9%. Стоимость медицинский услуг в среднем увеличилась почти на 5%, жилищные услуги подорожали на 3,4%, коммунальные — на 1,7%.

Абонементы в спортзалы и занятия в спортивных секциях подорожали на 3,4%. Телекоммуникационные услуги стали дороже на 2,13%, билеты в организации культуры подорожали на 1,9%. Менее значительно выросли цены на услуги образования (+1,4%) и зарубежного туризма (+0,49%).

Мария Иванова