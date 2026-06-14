Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Эдуарда Сперцяна признали лучшим футболистом ФК «Краснодар»

Эдуард Сперцян, являющийся полузащитником ФК «Краснодар», признан лучшим футболистом футбольного клуба в сезоне 2025-2026 года. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ФК «Краснодар».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По результатам опроса среди болельщиков капитан команды получил 35,26% голосов, став лучшим футболистом клуба в третий раз. На втором месте в рейтинге расположился колумбийский форвард Джон Кордоба с рейтингом 27,04%, а третью позицию в топе занял российский вратарь Станислав Агкацев, он набрал 15,70% голосов болельщиков.

Эдуард Сперцян в прошедшем сезоне забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач. Спортсмен признан лидером РПЛ в рамках системы «гол+пас».

Кристина Мельникова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд