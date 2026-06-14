В Дагестане начали расчистку четырех рек для защиты от паводков

Минприроды Дагестана начало расчищать русла рек Гвера, Шиназчай, Тленсерух и Кидеро. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Общая протяженность участков составляет почти 3,4 тыс. метров. Как сказано в сообщении, работы обеспечат безопасный пропуск паводковых вод. Задействовано три экскаватора, два бульдозера и шесть самосвалов.

В этом году также запланированы дноуглубительные работы на реке Тленсерух для защиты сел Гилиб и Кутих в Чародинском районе, а также на реке Кидеро в пределах населенных пунктов Кидеро и Зехида Цунтинского района.

По оценкам властей, все эти меры предотвратят затопление домов 667 человек и помогут избежать ущерба на 370 млн руб.

Мария Иванова