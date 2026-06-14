Под Новошахтинском ночью насмерть сбили пешехода

В субботу, 13 июня около 21:45 под Новошахтинском автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 36-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Новошахтинска в сторону трассы М4 «Дон», сбил 25-летнего пешехода, который шел по проезжей части. Отмечается, что в участок дороги, где произошла авария, был слабо освещен, а у пешехода на одежде не было светоотражающих элементов. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Мария Иванова